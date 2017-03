Horario flexible, Whatsapp y empleo en forma remota, las preferencias del trabajador digital

El 78% de los argentinos dialoga con sus compañeros sobre temas laborales pendientes a través de WhatsApp, el 45% desconoce si la empresa en la que se desempeña toma alguna medida de seguridad digital y más del 70% considera que el trabajo a distancia es una buena forma de retener talentos, según los resultados del estudio "El trabajador digital: qué busca y cómo trabaja".

"El modelo laboral cambió y la tecnología se volvió protagonista. Una de las grandes conclusiones del estudio es que el trabajo ya no es considerado tanto como un lugar físico, sino que la cuestión pasa más por la actividad que se realiza", explicó a Télam Juan Manuel Gómez, directivo para América Latina de la compañía tecnológica Citrix, que realizó la investigación.

La misma se llevó a cabo en forma de encuesta telefónica, en octubre de 2016, a 900 hombres y mujeres mayores de 21 años -que trabajan y pueden realizar su trabajo fuera de la oficina- en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia y México.

Gómez precisó que el estudio "buscó conocer cuáles son las preferencias de las personas al momento de elegir un nuevo empleo: si priorizan modalidades como el trabajo remoto o la flexibilidad, qué dispositivos utilizan, cómo se conectan con sus compañeros y cuáles son sus hábitos".

En el caso de Argentina, los resultados indicaron que más del 60% de los encuestados consideraría probable dejar su trabajo actual para poder trabajar de manera remota.

En tanto, casi el 80% señaló preferir un empleo con "horario flexible", contra un 20% que manifestó un trabajo con horario fijo, como por ejemplo, de 9 a 18.

La posibilidad de trabajar de forma remota se vale de la tecnología, afirmó Gómez, como son los dispositivos y las aplicaciones que permiten desarrollar las actividades fuera del espacio físico laboral.

Respecto de este punto, "el equilibrio entre vida personal y laboral" fue nombrado en la encuesta como uno de los tres factores más importantes al buscar un nuevo empleo.

De esta forma, el 48% consideró que trabajar de manera remota lo ayudaría a lograr ese equilibrio.

En relación con el uso de dispositivos y aplicaciones para resolver tareas y acceder a información corporativa, el estudio arrojó que el 60% de las personas accede a información empresarial desde un celular, y el 76% loa hace desde móviles propios.

Asimismo, el 83% de los encuestados manifestó tener la posibilidad de acceder a su correo electrónico corporativo desde el celular o tablet, y el 78% dijo discutir con colegas sobre temas pendientes laborales a través de aplicaciones como WhatsApp.

Más allá de la utilización de la tecnología, un punto importante fue la seguridad y los riesgos a los que se exponen las empresas: el 81% de los empleados mencionó no haber recibido capacitación o manual sobre conductas apropiadas.

En esta línea, el 45% indicó no saber si la empresa toma alguna medida de seguridad para separar la información corporativa de sus datos personales en sus celulares personales.

Otro dato que surgió es que el 57% configura su mail corporativo en el celular sin autorización del departamento tecnológico de la empresa.

Además, según la opinión de los consultados, el 46% consideró que la empresa para la cual trabaja destina mayor presupuesto a su estrategia de publicidad y redes sociales, y el 26% dijo que esa suma va hacia garantizar la seguridad de la información.

Estos hallazgos -sugirió el informe- dejan en evidencia la necesidad de que las organizaciones actualicen su infraestructura para adecuarse a las tendencias tecnológicas, sin poner en riesgo la información corporativa ni generar problemas que afecten la productividad.

"Teniendo en cuenta el nuevo paradigma que estas afirmaciones conllevan, las compañías deben incorporar las herramientas necesarias para que sus empleados puedan ser productivos y tengan una buena experiencia al trabajar desde el dispositivo y el lugar que elijan. Pero también deben mantener seguros los datos confidenciales y la información corporativa", resumió la investigación.

