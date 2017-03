Juppé rechaza sustituir a Fillon como candidato en Francia

El ex primer ministro Alain Juppé rechazó este lunes una candidatura propia a la Presidencia de Francia como alternativa a François Fillon, envuelto en un escándalo por los presuntos empleos ficticios a miembros de su familia cuando era legislador.

Juppé dio este lunes una rueda de prensa en Burdeos en la que aseguró que su eventual candidatura no reúne el amplio apoyo necesario entre los conservadores para salir adelante.

"Por eso confirmo de una vez y para siempre que no voy a ser candidato a la Presidencia de la República", subrayó.

Tanto Juppé como Fillon pertenecen al partido Los Republicanos, del ámbito conservador.

Los dos se enfrentaron en primarias y Fillon fue el ganador. Pese a su decisión, Juppé criticó duramente a su adversario interno.

Su línea de defensa, que consiste en hablar de un complot y un "asesinato político" lo ha llevado a un callejón sin salida, opinó. "Qué desperdicio", lamentó en alusión a que Fillon partía al principio como favorito para ganar las elecciones, que se celebrarán en dos vueltas el 23 de abril y el 7 de mayo.

La campaña de Fillon se ve empañada desde hace semanas tras conocerse que habría pagado un sueldo durante años con dinero público a su esposa Penelope pese a que no realizaba ninguna tarea, y también a dos de sus hijos. En los últimos días numerosos políticos conservadores llamaron a Fillon a dimitir y a que Juppé tomara el relevo, pero el domingo el candidato reiteró que no se retirará.

Agencia Nacional de Noticias