"El Plan Aerocomercial nos permitirá pensar en una Argentina más federal"

"Este Plan nos permite pensar en una Argentina más federal tal como el Presidente siempre destacó. Es una necesidad descentralizar los servicios aprovechando la riqueza y las oportunidades que nos brindan nuestras provincias. Esta tarea la hemos comenzado el año pasado con la inauguración del aeropuerto de Mendoza"

"Hoy en día hay 12 millones de personas que están en condiciones para volar pero no pueden hacerlo ya sea porque el avión no llega a esa ciudad, porque no existe esa conexión, porque no es accesible, porque no hay frecuencia, entre otras razones. Esta situación mejorará con la puesta en marcha de este Plan"

"Se van a invertir 22 mil millones de pesos a lo largo de tres años. Esto implica: modernización de infraestructura de los aeropuertos, más puestos de trabajo; instalación de un nuevo centro operativo en Córdoba y que ciudades como Rosario tengan nuevos vuelos directos entre provncias sin la necesidad de hacer escala en Buenos Aires"

"El Plan nos permitirá seguir conectándonos al interior de nuestro país y con el mundo. Vinimos a romper con el aislamiento y a seguir construyendo puentes de oportunidades para toda nuestra Argentina de Norte a Sur como también con los demás países"

"Con el anuncio del Presidente se trazarán 135 nuevas rutas ( 77 nacionales y 58 internacionales) permitiendo así mayor conectividad y desarrollo del país. Un ejemplo de esto son los tres destinos turísticos más demandados de la Patagonia que estarán interconectados sin necesidad de escalas intermedias en Aeroparque"