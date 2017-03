Randazzo va a la interna del PJ contra Cristina Kirchner o su candidato

Día tras día, Florencio Randazzo va confirmando su intención de competir en la interna peronista, tal como lo confirmó el sindicalista Sergio Sasia, jefe de la Unión Ferroviaria, quien llamó a Randazzo el miércoles pasado para felicitarlo por su cumpleaños.

El ex funcionario decidió jugar en la interna peronista de la provincia de Buenos Aires. Lo hará enfrentando a Cristina Kirchner o a quien ella elija como candidato a senador para la elección de octubre.

Ayer trascendieron imágenes del ex ministro de Transporte, rodeado de trabajadores ferroviarios, uno de los gremios que lo alienta para pelear en la interna del peronismo contra la ex presidenta. Randazzo participó de la “marcha blanca” de uno de los trenes del Roca. Así se conoce a la última prueba sin pasajeros que suelen hacer las formaciones antes de la inauguración oficial de un ramal, en este caso el eléctrico que va de Constitución a City Bell y cuya obra se inició durante su gestión en Transporte.

En paralelo a la confirmación de que Randazzo se anota para la interna (suena para senador bonaerense, en dupla con Julián Domínguez para diputado), el kirchnerismo aún no confirma si efectivamente Cristina decidirá jugar como candidata y enfrentarse con su ex ministro. La ex presidenta está más preocupada ahora por su situación judicial.

En cuanto a los apoyos, se sabe que Randazzo cuenta con el del llamado Grupo Esmeralda, que conforman los intendentes Juan Zabaleta (Hurlingham), Gabriel Katopodis (San Martín), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), entre otros, quienes impulsan una renovación en el peronismo alejándose del kirchnerismo.