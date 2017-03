Álvaro Macías ganó el Gran Premio "Martín Cossio" en Tucumán

de Tucumán se llevó a cabo una nueva edición del Gran Premio Martín Cossio, competencia de mayor predicamento dentro del Mountain Bike.

En la oportunidad, el santamariano Álvaro Macías se quedó con la victoria absoluta sobre más de 200 bikers provenientes de todo el país. Macías debió vérsela en un terreno anegado y con la resistencia de tres excelentes bikers locales como Felipe Sumbland, Chelo Hernández y Franco “El Chimba” Molina, que lo escoltaron en la Pro. De esta forma el “Cóndor Calchaquí” repite la victoria conseguida en el 2015 en el difícil trazado de Raco.

Así, lo reflejaba el pedalista vallista: “Qué carrerón en Raco. Me pude quedar con el 1er puesto en la categoría Pro y en la general, estuvo durísima muchísimo barro pero salió todo perfecto estoy muy contento de repetir el logro del 2015-- Fue un día genial y vamos x más que nos espera muchas competencias más a seguir dando lo mejor y quiero agradecer principalmente a mis padres que son lo más y son mi pilar principal y me bancan en todas a mi familia a mis amigos y conocidos a toda la gente que me alentó a lo largo de la carrera y a toda mi gente querida de Santa María a mi entrenador Sebastián Quiroga muchísimas gracias a todos x confiar en mí siempre, gracias a ustedes estoy aquí”.

Además de Macías hubo varias buenas tareas de bikers santamariano en la apertura del Campeonato Tucumano de XR. Daniela Janet Cáceres se ubicó 5° entre las Damas Elite, destacando entre las mejores bikers tucumanas. Mariano Ballarini tuvo problemas con la transmisión de su bici y pudo ubicarse 4° en la competitiva Sub 23. René Osvaldo Chaile debió batallar mucho y se conformó con el puesto de escolta en la clase Máster C1 detrás del jujeño Marcelo Mossano.

Andrés Juárez se ubicó 6° entre los Juniors, en tanto que Maico Chaile fue 9° en la Máster A1 y Elvio López 13°en la A2 entre más de un medio centenar de competidores.

Lo que se viene

Es importante destacar que el próximo domingo 26, en Tapia, se disputará la primera fecha del campeonato Tucumano de cross country, mientras que el 9 de abril en Tafí Viejo se correrá la segunda jornada del cross rural.