Asueto para personal femenino por el "Día de la Mujer"

El jefe comunal mantuvo una reunión con integrantes de la Comisión de la Mujer del SOEM y delegadas de distintas áreas para acordar la medida.

“Para nosotras es un reconocimiento. Trabajamos con el lema “no m felicites, sino súmate a mi lucha” y no esperábamos menos por parte del intendente”, expresaron las presentes.

Cronograma de actividades por la Semana de la Mujer

Con motivo de celebrarse el 8 de marzo el "Día de la Mujer", la Municipalidad de SFVC tiene programadas una serie de actividades durante toda la semana.

Del 01 al 08 de Marzo se hará una “Campaña de Promoción de Derechos de las Mujeres” en los comercios adheridos, con exposición de carteles alusivos al Día Internacional de la Mujer. A cargo del Consejo Municipal de la Mujer.

02 de Marzo Taller de “Trata y Género en Perspectiva de los Derechos Humanos”, destinada a docentes y personal de los establecimientos escolares Municipales. A cargo de la Dirección de Educación No Formal y ONG ONATP.

07 de Marzo “Noche de Gala” en conmemoración del Día Internacional de La Mujer, previsto a partir de las 21 horas en el Complejo Urbano Girardi, con la presencia y participación del Coro de Cámara, Banda de Música, expresión artística “Mujer” (ISAC), Ballet de Danzas para Adultos del centro vecinal Domingo Faustino Sarmiento. A cargo del Consejo Municipal de la Mujer.

Taller de “Trata y Género en Perspectiva de los Derechos Humanos” destinada al personal de Educación No Formal. A cargo de la Dirección de Educación No Formal y ONG ONATP.

08 de Marzo “Jornada de Asesoramiento Legal Gratuito para Mujeres”, se llevará a cabo en la Plaza 25 de Mayo, a partir de las 09:00 Hs. A cargo del Consejo Municipal de la Mujer y Colegio de Abogados.

“Exposición de Muestra Pictórica del Taller” de la Lic. Miriam Constan junto a otras actividades de sensibilización y promoción en el Salón de entrada del Complejo Cultural Urbano Girardi. Desde el 08 al 15 de Marzo horario corrido. A cargo del Consejo Municipal de la Mujer

11 de marzo “Campeonato de Fútbol 5” a partir de las 09 hasta las 17 horas en el Polideportivo de la 250 V.V “Kokin Aragón”. A cargo del Consejo Municipal de la Diversidad Afectivo Sexual y de Género.

Cierre de actividades de la Semana de la Mujer con la “Expo Mujer 2017”, a partir de las 19 horas en la plaza 25 de Mayo con feria y exposición de artesanías, talleres barriales culturales, patio matero, espacio saludable, desfile de ropa artesanal cambio de look con Daylo Plast, stand de Salud y ONG ONATP, asesoramiento legal e informativo por parte del "Consejo Municipal de Niños Niñas y Adolescentes", "Mujer, Diversidad Afectivo Sexual y de Genero" y del consejo de "Adultos Mayores y Discapacidad".

Habrá números artísticos invitados. A cargo de la secretaría de Salud y Bienestar Social, Dirección de Educación No Formal, Dirección de Participación Ciudadana y otras áreas. La "Expo Mujer" es organizada conjuntamente con el Gobierno de la Provincia.