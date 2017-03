Las clases inician solo en tres provincias por huelga nacional docente

El ciclo lectivo 2017 iniciará hoy en las provincias de San Luis, Jujuy y Santiago del Estero, en las demás provincias los docentes adhieren al paro nacional que se extenderá hasta mañana y tendrá una extensión el Miércoles, con el paro nacional de mujeres.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, anunció días atrás un aumento de un 38%, para los salarios más altos de la administración pública del distrito y un 60,7% para los más bajos, entre los que se encuentran los docentes. Por otro lado, en Santiago del Estero las actividades iniciarán con normalidad, luego de que la gobernadora Claudia de Zamora, anunciara un incremento salarial de más de un 62% y el blanqueo de las sumas no remunerativas y no bonificables.



El motivo de la actual situación fue que la Casa Rosada no habilitó este año la paritaria nacional, la instancia en la que el Gobierno y los sindicatos con representación nacional definían el salario inicial docente, un parámetro que desde hace años servía como piso para la negociación en cada una de las provincias. Los gremios de representación nacional (Ctera, UDA, Amet, Sadop y CEA) perdieron así un espacio de poder crucial y se encontraron con un motivo de reclamo común. Desde el primer día de negociación, los gremios plantearon que saltear la paritaria nacional es ilegal. Arremetieron contra Macri y contra el ministro de Educación, Esteban Bullrich, por desentenderse de la puja y el conflicto. Enseguida sumaron el rechazo al 18%, el porcentaje que la Casa Rosada pretendió imponer como techo de los aumentos.

Anteayer se dictó la conciliación obligatoria por parte del gobierno bonaerense, desoída por los sindicatos. Hay provincias en las que hubo acuerdo, como Misiones y Tucumán, pero los gremios igual van al paro.

En la ciudad de Buenos Aires, a partir de las 10, confluirán los gremios en el Ministerio de Educación, se sumarán mañana a la marcha convocada por la CGT y la CTA.

En nuestra provincia adhieren al paro los seis gremios docentes, se movilizarán junto con ATE el gremio de ATECA, a las 10, en la plaza 25 de Mayo.