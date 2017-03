Catamarca Rugby comenzó con el pie derecho el Torneo Integración

El Torneo Integración de rugby ya puso primera y Catamarca Rugby fue el único de los conjuntos catamarqueños en comenzar con el pie derecho la competencia deportiva que organizan las Uniones Andina y Cordobesa.

El “Mirasol” superó en calidad de visitante a Santa Rosa de Calamuchita por 25 a 21 en un partido ajustado. El jugador de los Pumitas, Agustín Segura pudo estar presente en este partido sumando para el equipo ya que apoyó dos tries, sumados a los de Cristián Díaz, Carlos Silva y Martín Quiroga. En tanto, Pablo Villafañe, Agustín Segura y Carlos Silva, erraron en las respectivas conversiones.



Derrota de Los Teros y Los Hurones

Por otro lado, Los Teros perdieron ante Los Cuervos de Bell Ville por 17 a 11.El único try del “Albinegro” lo apoyó Mariano Carrara, y sumó dos penales Gonzalo Cancino. Mientras que los “Negros” cayeron en su visita a Carlos Paz por 20 a 15. José Carrasco, de penal anotó todos lo untos para los conducidos por Horacio Tello.

En cuanto a los equipos riojanos, el que logró sumar favorablemente fue Social tras vencer de local a Jockey Club de Río Cuarto por 27 a 12. Los Chelcos por su parte consiguió un empate ante Aero Club de Río Cuarto en 19 y CRAR perdió por una amplia diferencia de 41 a 3 frente a San Martín de Villa María.



Próxima fecha

Los Hurones vs. Los Teros

Santa Rosa vs. Carlos Paz

Bell Ville vs. Catamarca RC

Chelcos vs. CRAR

Jockey Club vs. Aero Club

San Martín vs. Social