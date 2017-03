Ateneo derrotó a Obreros y aseguró el primer puesto en la tabla de posiciones

Ateneo Mariano Moreno derrotó a Obreros de San Isidro por 3 a 0 y cerró la primera instancia de la Liga Nacional de Vóley A2 en lo más alto de la tabla de la zona A con un total de 30 unidades, producto de doce partidos jugados (diez triunfos y dos derrotas). Con este resultado se aseguró la localía para la instancia de cuadrangulares que se llevará a cabo del 17 al 19 de marzo próximo.

El “Lobo” fue contundente desde el arranque del partido. Con parciales de 25-12; 25-17 y 26-24 logró el primer objetivo planteado. El primer set mostró el buen trabajo del local que además de llegar a los dos tiempos técnicos arriba por 8-4 y 16-5, supo aprovechar las falencias y errores de un Obreros para sacar una amplia diferencia. Villalba y Zingoni fueron fundamentales en el descuento de la visita.

En el segundo set, obreros comenzó mejor llegando al primer tiempo técnico arriba por 7 – 8. Ateneo reaccionó y con los aportes de Carrizo Molina, Fayola y Palomino volvió a imponer diferencias en el juego para sentenciarlo por 25-17.

El último set, fue el más parejo. El “cuervo” lideró en el marcador primero por 8-5 y luego por 16-14. Zingoni y Cáceres en dos oportunidades más sumaron para estirar la ventaja y llegó a estar 21-17 arriba. Ateneo no se quedó atrás y tras punto a punto igualó en el marcador en 24. Fayola apareció para poner el 25-24 y finalmente fue Rosales quien con un bloqueo se encargó de sentenciar la historia en 26-24 y desatar el festejó final.

Obreros, estuvo cerca de estirar a un cuarto set, pero lamentablemente no pudo y se despidió de su primera participación en la Liga A2. Si bien los resultados no lo acompañaron el equipo no bajo los brazos y la remó hasta el final.

Clasificados

La definición del cuarto clasificado de la Zona A era la más interesante, porque tres equipos tenían chances de ocupar ese lugar. El beneficio fue para Matanza, que metió un 3-0 notable ante Banco Hispano y no sólo frustró a su vencido, que necesitaba los tres puntos para pasar, sino también a la Selección, que dependía de que el partido llegara a tie-break. Mientras que en el cruce directo por la segundo lugar, Estudiantes piso fuerte en San Juan, y venció a UVT por 3 a 0.

En las otras zonas los punteros y organizadores de los cuadrangulares serán Moteros, Libertad y Vélez. El formato de juego, será de todos contra todos en cada grupo. Los dos primeros de cada uno avanzarán a dos nuevos cuadrangulares.

1° FASE DE CUADRANGULARES (17 al 19 de marzo)

Zona E: Ateneo* – San Lorenzo – Echagüe – Villa Dora

Zona F: Libertad* – Rosario – UVT – Neuquén

Zona G: Monteros* – Rivadavia – Defensores de Viedma – La Matanza

Zona H: Vélez* – Estudiantes – Jujuy – Policial



Formación Inicial

Ateneo Mariano Moreno 3: Carlos Mosquera, Ronald Fayola, Lucas Carrizo Molina, Gustavo Rolon , Roque Palomino. Agustín Rosales 9. Líbero: Matías Montalban. DT: Matías Di Fulvio. Ingresaron: Lucas Acuña, Matías Rolon, Gabriel Bastias, Nicolás Deprattis y Franco Heredia.

Obreros 0: José Tejeda, Walter González, Lucas Vera, Santiago Moreno, Damián Villalba, Ezequiel Zingoni 3. Líbero: Raúl Gordillo. DT: Martín Ricatto. Ingresaron: Ismael Rasjido, Exequiel Ponce, Franco Cáceres, Alejandro Casas.

Parciales: 25-12; 25-17 y 26-24.

Árbitros: Daniel Abad y Nancy Páez.

Estadio: Polideportivo Capital.