Hernández: “Me hace feliz, Boca lo necesita”

“No me genera saber si estará activo o si le hago un seguimiento, pero me da felicidad”, manifestó Sergio Hernández, en TyC Sports, sobre el regreso del “Lancha” a la competencia madre del básquet nacional.

“Delfino es uno de los mejores jugadores del mundo en su puesto y Boca lo necesita”, agregó.

Además, respecto a la actualidad del equipo “Xeneize”, que ocupa la zona baja de las posiciones en la Conferencia Sur, el laureado entrenador se pronunció en contra de declaraciones del presidente de Boca, Daniel Angelici, quien se manifestó sobre los deportes profesionales en el club de la Ribera.

Por otra parte, el ex Estudiantes de Olavarría, Boca, Sport Club de Cañada de Gómez, en Liga Nacional, se mostró muy feliz por continuar ligado a la Confederación Argentina de Básquet, como entrenador principal, en su tercer período.