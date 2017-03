Urtubey, a favor del inicio de clases

Parado cerca de las posiciones del gobierno de Mauricio Macri, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dijo que los docentes como la CGT "tienen derecho a ejercer la huelga". Pero, se diferenció de otros opositores, al lamentar la pérdida de días de actividad: "No se construye desde la huelga sino desde el trabajo. Puedo tener diferencias y marcarlas. pero a la Argentina hay que construirla yendo todos para adelante". "Los gobernadores somos los que les pagamos a los docentes y en cada provincia se ha buscado un acuerdo. Las clases tienen que empezar en Salta porque hemos cerrado con la mayoría de los gremios. Es lo que uno puede pagar, no podemos dar más que el 19%, si no ¿De dónde saco el dinero?", dijo el peronista.