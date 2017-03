Nicole Neumann: "Siempre tengo el fantasma de la separación"

Tras la confirmación de la crisis en su matrimonio con Fabián "Poroto" Cubero, Nicole Neumann aseguró luchan todos los días por el matrimonio.

"Peleamos porque la familia siga unida y luchamos día a día. Empezamos terapia de pareja pero no la sostuvimos mucho, ahora estamos bien, seguimos trabajándolo, la pareja y el amor tiene que con una construcción del día a día", reveló.

En comunicación telefónica con La Once Diez/Radio de la Ciudad, la rubia confesó: "Yo siempre tengo el fantasma de la separación. Siempre tengo esos miedos dando vueltas porque yo sufrí el trauma de que mis papás se separaron cuando yo era muy chica".

Y aclaró sobre esos miedos: "Pero bueno, son sólo eso, fantasmas, y si nos separáramos sé que no somos los padres que eran mis padres cuando yo era chica".