Procesaron a César Milani en la causa por la desaparición del soldado Alberto Ledo

El ex jefe del Ejército del kirchnerismo, César Milani, recibió un nuevo revés judicial vinculado a su presunta participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. El juez federal número 2 de Tucumán, Fernando Poviña, lo procesó sin prisión preventiva en la causa que investiga la desaparición del conscripto riojano Alberto Ledo, ocurrida en 1976 en esta provincia.

El magistrado consideró que existen pruebas suficientes para procesar a Milani por el delito de encubrimiento en concurso ideal con falsedad ideológica. Además, Poviña le trabó al ex mando militar durante el gobierno de Cristina Kirchner un embargo por $200.000 y le prohibió la salida del país a los efectos de garantizar la prosecución de la acción penal en su contra.

Esta es la segunda mala noticia que recibe Milani desde la Justicia en las últimas horas, ya que la fiscal federal Virginia De Miguel Carmona, que impulsa la causa por violaciones a los derechos humanos por la que el ex jefe del Ejército quedó detenido en La Rioja hace dos semanas, le sumó la imputación del delito de asociación ilícita.

En la sentencia dada a conocer hoy, que consta de 90 páginas, el juez Poviña rechazó el planteo que había presentado la defensa de Milani el pasado 15 de febrero, cuando éste se presentó a declarar en Tucumán, en el que solicitaba la incorporación de pruebas y la citación de nuevos testigos en la causa.

En su defensa, Milani aseguró que nunca conoció personalmente a Ledo, dijo que son falsos los relatos de los testigos que lo implicaron en la causa y negó haber firmado un acta en la que se hizo figurar al soldado riojano como desertor con la presunta intención de encubrir su secuestro y posterior asesinato.