Inicio de las actividades en el Centro Terapéutico Integral

El Centro Terapéutico Integral realizó hoy el acto apertura de las actividades para el 2017. El mismo contó con la presencia del Ministro de Salud de la Provincia, la Directora de la Institución, Lic. María Eugenia Pedernera.

“El 2017 nos encuentra con un nuevo desafío, con un nuevo proyecto para trabajar todos juntos. La meta es poder articular con todas las asociaciones e instituciones que quieran sumarse, y poder trabajar de forma integral no solo internamente, sino también poder acordar formas de trabajo externo, es decir hacia afuera y con la comunidad”, manifestó la directora del Centro Terapéutico.

Por otra parte, Pedernera rindió un merecido reconocimiento y dedicó unas palabras de despedidas a un grupo de docentes jubiladas de la vieja escuela de discapacidad por la vocación y el servicio que brindaron en su paso por la institución

Finalmente, la directora señaló como uno de los logros a cumplir para este año la apertura de una salita multisensorial. “Nuestro logro también tiene que ser que cada joven que asiste a nuestro Centro pueda salir no solo aprendiendo, sino produciendo, y comenzar así a pensar en una futura inserción laboral. También con los más pequeños vamos a trabajar, para que dentro de las posibilidades que ellos tienen, puedan ser incluirlos en el sistema escolar, y por qué no poder pensar en que puedan asistir a alguna otra institución educativa”, expresó.

A su turno, el titular de la cartera sanitaria afirmó “quiero una ONG dentro de las estructuras del Ministerio de Salud y que comiencen a vincularse con las instituciones y con la comunidad organizada. Nadie vive en una isla, tenemos que vincularnos con la gente y seguramente este será el desafío de este año”.