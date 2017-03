Hernández: "El formato nuevo de Fiba exige que sea full time"

Sergio Hernández, entrenador de la selección argentina de básquet, quien comenzará su tercera etapa al frente del equipo “albiceleste”, aseguró que tiene “la misma ilusión que cuando le ofrecieron la Selección en 2005”. El “objetivo es clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio”, reconoció.

La ‘Oveja’ Hernández pasará a ser entrenador full time (antes lo era part-time) en un nuevo ciclo hasta 2020. “En la actualidad no encuentro un desafío más importante que conducir un seleccionado como el argentino. No extraño nada de ser entrenador de clubes y al mismo tiempo de un seleccionado”, manifestó ayer en una rueda de prensa donde fue oficializado en el cargo.

El DT, de 53 años, que ya estuvo en la Selección en 2005-2010 y 2015-2016, afrontará con Argentina este año la Copa América, torneo del que será sede junto con Colombia y México. Además en noviembre tendrá las ventanas FIBA, un nuevo sistema para clasificar a los Mundiales. El próximo es en China 2019. “Viví todo tipo de experiencia acá y en diferentes clubes pero lo que siento en el equipo nacional es increíble. Por eso cuando me convocaron nuevamente no tuve ninguna duda. Me parece que acá el formato nuevo de Fiba exige que sea full time. He sido defensor del part time mucho tiempo pero entiendo que vivimos un momento de recambio importante y se necesitan 24 horas”, sostuvo Hernández.