Todo listo para la tercera fecha del Provincial

En esta parte del Valle Central, La Estación estará recibiendo a Esquiu de Saujil. Mientras que por el mismo grupo, Obreros estará visitando a Jorge Newbery en Pomán.



Programación de la tercera fecha

Sábado 04 de marzo

-Cancha Racing (Fiambala):17.15hs.: Racing (Fiamb.) vs. Amaicha del Valle (Liga Santamariana), Árbitros; Héctor Bordón, Juan C. Gutiérrez, Domingo Chaile. (Belen)

-Cancha J. Newbery (Poman):17.15hs.: Jorge Newbery vs. Obreros S. Isidro (V. Viejo), Árbitros; Leonardo Bravo, Miguel Pais, Claudio Nieto. (Recreo)

-Cancha Pedro Cano (Recreo):17.15hs.: Central Norte (Recreo) vs. Social Bañado de Ovanta (S. Rosa), Árbitros; Víctor Villagra, Juan Pereyra, Lisandro Rocha. (V. Viejo)

-Cancha Santa Rosa (Tinogasta):17.15hs.: Santa Rosa vs. Peñarol (Belén), Árbitros; Walter Beltrán, Fernando Reales, Pedro González (Fiambala)

-Cancha San Luis (Belén):17.15 hs.: San Luis (Belén) vs. Juventud Unida (Tinogasta), Árbitros; Claudio González, Yamil Reinoso, Daniel Malagueño. (Andalgala)

-Cancha Social los Altos (Los Altos):17.15hs.: Independiente de Los Altos (Santa Rosa) vs. A. Matadero (Recreo) Árbitros; Calos Díaz, Hugo Salas, Gabriel Quijano. (V. Viejo)

-Cancha Estrella del Sud (Santa María):17.15hs.: Estrella del Sud vs. Defensores (Fiambala), Árbitros; Mauro Roldan, Juan R. Ríos, Omar Cruz (Belén)

Domingo 05 de marzo

-Cancha Liga Chacarera (V. Viejo):17.15 hs.: La Estación (V. Viejo) vs. Mamerto Esquiu (Andalgala), Árbitros; José Bravo, Luis Rosales, Javier Márquez (Santa Rosa).

Reprogramación de la segunda fecha

Martes 07 de marzo

Cancha Peñarol (Belén):17.30 hs.: Peñarol vs. San Luis (Belén), Árbitros; Jorge Alaniz, Victor Marcial, Leonardo Solohaga.