El presidente Mauricio Macri lanzó, en su red social Facebook, una campaña solicitando el apoyo de todos los argentinos, tras las críticas de la oposición sobre su gobierno días atrás.

Escribió: “Recorriendo el país me dijeron una y otra vez: ´No aflojes Mauricio, no aflojes’. Ahora yo les digo: No aflojemos. No nos demos por vencidos. No escuchemos las voces de quienes nos quieren desanimar”.