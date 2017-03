Alberto Rodríguez Saá: “Mi gobierno es absolutamente racional, no es basado en afecto y querer comprar a los humildes”

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá manifestó “Mi gobierno es absolutamente racional, no es basado en afecto y querer comprar a los humildes”, explicando que gobiernan desde la periferia hacia el centro. “Si a los pobres y a los humildes les va bien, a nosotros también nos va bien", agregó.

En el día de ayer anunció los próximos aumentos paritarios, "A los sueldos bajos les aumentamos 60,7% y a los más altos un 38%", afirmó. Señaló que con dichos porcentajes el salario más bajo de $ 9.835 pasará en septiembre a $ 15.802, mientras que los más elevados, que rondan los $ 28.192 llegarán a $ 38.905.



Rodríguez Saá también indicó que “El salario tiene que aumentarse para alcanzar la inflación producida el año anterior, y no es en base a la especulación de la inflación que viene, porque los salarios se depreciaron con respecto al año pasado". Remarcó además "Este aumento salarial para nada me va a frenar ninguno de los planes de inversiones del Estado provincial, que significan una transferencia de recursos a la gente más humilde y una reactivación del comercio y las pymes de San Luis".



Sobre el accionar del presidente y su gobierno, sostuvo: "Con el gobierno de Macri hay 1.500 personas afectadas por el cierra de fábricas, que es una enormidad. Por eso lanzamos un plan de lucha contra la pobreza, que implica que el Estado va a empezar a participar en el comercio de la carne, frutas y verduras y los lácteos".