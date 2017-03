El Gobierno inauguró el mamógrafo en el Hospital de Tinogasta

La primera mandataria provincial Lucía Corpacci visitó hoy el departamento Tinogasta, donde inauguró la sala de mamografía del Hospital San Juan Bautista, puso en funcionamiento un Centro de Formación y Desarrollo Produivo, inauguró una planta potabilizadora y entregó escrituras a los vecinos de Villa Luján.

Acompañada por el intendente Sebastián Nóblega como anfitrión, el ministro de Gobierno y Justicia Gustavo Saadi; el ministro de Salud, Ramón Figueroa Castellanos; el parlamentario Isauro Molina; el director de OSEP, Julio Cabur; la intendenta de Fiambalá, Roxana Paulón; fundionarios municipales y provinciales.

"Es una alegría" la posibilidad de poner en funcionamiento el mamógrafo, tarea que "forma parte de una planificación en salud sobre la que venimos trabajando hace mucho tiempo, que a veces nos cuesta más de lo que nosotros pensamos, porque esperamos ciertos recursos que después no están".

"A veces escucho que dicen que la salud es un desastre", recordó la jefa de Estado, para indicar que "si uno hace el enunciado de cosas que se compró y se equipó a todos los hospitales del interior de toda la Provincia... porque acá no se trata de que si el intendente es amigo o no es amigo: es para todos igual, porque trabajamos en salud para todos los catamarqueños, vivan donde vivan y sea quien sea el intendente".

"Pudimos construir dos hospitales hermosos en Andalgalá y Aconquija, equipados muy bien los dos; empezamos la construcción en el Hospital de Niños, cuyo equipamiento lo compramos completo y hubiéramos querido tenerlo el año pasado, pero eran fondos nacionales que no llegaban y recién empezaron a llegar nuevamente en enero de este año. En el interior compramos vehículos, compramos ambulancias, equipamiento, compramos mamógrafos prácticamente para todas las cabeceras departamentales; y estamos tratando de dotarlos de complejidad con una planificación ordenada", detalló, para añadir que a cada nuevo servicio se lo dota de profesionales idóneos.

Expresó además que se destinaron 50 millones de pesos a "recuperar los centros de salud en toda la Provincia".