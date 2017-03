Alejandro Jalile dijo que Gutiérrez debe separar lo educativo de la cuestión partidaria y política

El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Valle Viejo, Alejandro Jalile (FCyS), salió a cruzar al Ministro de Educación de la Provincia, Daniel Gutiérrez (FPV) quien cuestionó el sistema educativo municipal de esa comuna y su forma de financiamiento.

“Nos sorprende las declaraciones del Ministro de Educación, porque hemos tenido varias reuniones con él para plantearle sobre la problemática del Sistema Educativo Municipal y fue el ministro quien reconoció que si era por él, se haría todo lo posible para darle la solución inmediata a Valle Viejo”, afirmó el funcionario municipal en relación a las declaraciones de Gutiérrez, que dijo que “la provincia se hace cargo del 99% de los gastos de la Municipalidad de Valle Viejo no solo pone para pagar a los docentes, sino también la totalidad de los sueldos del municipio”.

En ese contexto, Jalile aseguró que no quieren entrar en un conflicto, sin embargo declaró “creemos que es una cuestión que tiene que estar desvinculada a lo que va a ser una campaña electoral o una cuestión partidaria, o netamente política, pues solo se debe evaluar es una cuestión netamente institucional, en donde no solo nos vemos involucrados nosotros como municipio, sino también, los padres, los docentes, los alumnos y toda la comunidad educativa que está esperando una solución de todas las partes que están involucradas en este asunto”, sostuvo el funcionario.

El Secretario de Gobierno, dijo “decir que la provincia subvenciona el 99% de los gastos de la municipalidad es porque la coparticipación la distribuyen de acuerdo a una Ley Provincial, y a su vez, se podría decir que la provincia está subvencionada por la nación y no vale la pena entrar en eso, porque son conceptos para entrar en una discusión que no es cierta”, aclaró.