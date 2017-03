Denuncia penal contra Rodolfo Micone, Daniel Issi y Angel Mercado

Esta mañana diputados del FCyS-Cambiemos y del Frente Tercera Posición presentaron una denuncia penal en la Fiscalía General contra el Secretario de Minería, Rodolfo Micone, el Presidente de la empresa estatal Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN), Daniel Issi, y el Director de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), Ángel Mercado, por la probable comisión de diversos delitos. También son acusados por los legisladores el Vicepresidente de CAMYEN, Alejandro Bossio, el vocal titular de la empresa, Francisco Pascual Álvarez y el ex Director de Minería, Sergio Marcelo Eugenio Reynoso.

Los delitos que se les endilga en la presentación son los de Asociación Ilícita, Fraude a la administración pública, Abuso de Autoridad y violación de los deberes de funcionario público y Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. En el caso de Ángel Mercado se lo acusa solamente por violar el artículo 148 del Código Penal de Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

En conferencia de prensa los diputados opositores señalaron que esta denuncia surgió luego de la inquietud que tuvo un grupo de integrantes de la Comisión de Minería de la cámara baja junto a otros legisladores de transparentar el manejo y la explotación de la rodocrosita que lleva adelante CAMYEN. Mencionaron que en su momento el Presidente de la empresa estatal, Daniel Issi, no pudo responder las irregularidades detectadas en el manejo de la explotación de la rodocrosita en Minas Capillitas y ante esta falta de explicación de cómo se manejan estos recursos de la provincia se decidió llevar a la justicia las pruebas recolectadas.

A su vez comentaron que la denuncia también incluye a funcionarios provinciales debido a que ellos son los encargados de controlar el comercio de la piedra semipreciosa que está en el eje de la denuncia.

En la presentación los legisladores hacen referencia también el contrato suscripto por CAMYEN y la empresa sanjuanina GOLAND SRL para la construcción de un túnel cortavetas el cual cuestionan por no contar con la autorización de la titular de la mina, Fabricaciones Militares, lo que podría acarrear un enorme perjuicio al erario público por constituir una violación a una de las cláusulas del contrato entre el organismo nacional y la empresa estatal. Además indagan la forma de pago que CAMYEN acordó con GOLAND SRL de una cifra millonaria por la construcción de dicho túnel cortavetas.

Por último los diputados opositores solicitaron a la justicia la inhibición general de bienes y la prohibición de salir del país de todos los denunciados. Argumentaron que estos podrían proceder a la enajenación de sus bienes colocándose en situación de insolvencia para burlar una eventual condena o sanción y, en caso de salir del país sin autorización judicial, podrían ausentarse de manera personal en todas las instancias procesales que la justicia estime necesarias mientras se tramite la denuncia.