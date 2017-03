Lista la programación de los catamarqueños en el Federal C

En la zona 6, el Americo Tesorieri recibirá en el Malvinas a Villa Dolores, que está peleando por un lugar en la segunda fase. El encuentro irá mañana a partir de las 21.15, con el arbitraje del belicho Héctor Bordón. En el otro encuentro de la zona, Independiente de San Antonio será local ante Independiente de la capital, bajo la orden del andalgalense Jorge Alaniz.

Por el lado del grupo 7, el Sportivo Villa Cubas estará visitando a Tiro Federal y Gimnasia de Andalgalá, el domingo a partir de las 17.00. el árbitro del encuentro será Enrique Toranzos de Santa María.



La programación completa

Zona 3

Domingo 5

(C) SAN MARTIN RECREO RECREO vs. (C) COINOR FRIAS FRÍAS 05/03/2017 17:00 Árbitro: SILVA EMILIANO ALEJANDRO LA RIOJA Asistente 1: REYNOSO GUSTAVO DARIO LA RIOJA Asistente 2: OVIEDO GERARDO MATIAS LA RIOJA

(C) INSTITUTO TRAFICO F FRÍAS vs. (C) OBRERO RECREO RECREO 05/03/2017 17:00 Árbitro: CACERES NESTOR FABIAN SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 1: PONCE SERGIO SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 2: DOMINGUEZ EDGAR WALDEMAR SANTIAGO DEL ESTERO.

Zona 4

Domingo 5

(C) LAVALLE ALIJILAN ALIJILAN vs. (C) LA COSTANERA TERMAS DE RÍO HONDO 05/03/2017 17:30 Árbitro: LOBO GUIDO GABRIEL FRÍAS Asistente 1: PESOA SANTIAGO MAXIMILIANO FRÍAS Asistente 2: QUIROGA FERNANDO FABIAN FRÍAS.

Zona 5

Domingo 5

(C) PROGRESO T TINOGASTA vs. (C) RACING BELEN BELÉN 05/03/2017 17:00 Árbitro: MERCADO DANIEL ARNALDO LA RIOJA Asistente 1: DIAZ MAURICIO LA RIOJA Asistente 2: LUNA CARLOS JAVIER LA RIOJA

LIBRE: Deportivo La Paz (Tinogasta).

Zona 6

Viernes 3

(C) AMERICO TESORIERI CAT CATAMARCA vs. (C) SP VILLA DOLORES V.V VALLE VIEJO 03/03/2017 21.15 Árbitro: BORDON HÉCTOR JAVIER BELÉN Asistente 1: GUTIERREZ JUAN CARLOS BELÉN Asistente 2: CHAILE DOMINGO CRISTOBAL BELÉN.

Sábado 4

(C) INDEPENDIENTE V.V. VALLE VIEJO vs. (C) INDEPENDIENTE CAT CATAMARCA 04/03/2017 17.30 Árbitro: ALANIS JORGE ALEJANDRO ANDALGALÁ Asistente 1: SOLOHAGA LEONARDO MIGUEL ANDALGALÁ Asistente 2: MARCIAL VICTOR ESTEBAN ANDALGALÁ.

Zona 7

Domingo 5

(C) TIRO FED Y GIM ANDALGALÁ vs. (C) VILLA CUBAS CATAMARCA 05/03/2017 17:00 Árbitro: TORANZOS ENRIQUE SANTA MARÍA Asistente 1: CHAILE WALTER SANTA MARÍA Asistente 2: ROBLES ISAIAS SANTA MARÍA

LIBRE: Sportivo Aconquija (Chaquiago).