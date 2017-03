Estados Unidos deportó a un artista argentino residente hace 10 años

Juan García Mosqueda, curador de arte argentino, con residencia legal en Estados Unidos hace ya diez años, denunció que fue deportado a Buenos Aires tras 14 horas de estar detenido y ser interrogado en el aeropuerto norteamericano, el pasado Viernes.

En Nueva York se encuentra su galería Chamber, fundada en 2014, en el barrio de Chelsea, un espacio que combina una fachada futurística con un interior ecléctico que busca recordar los antiguos salones de estar.

Al llegar al aeropuerto JFK manifestó que fue detenido y escoltado hacia una sala de interrogación por guardias fronterizos, pero no comentó cuál fue el argumento de los mismos para negarle el ingreso al país.

En la cuenta de la red social Instagram, de su galería, publicó una carta abierta donde afirma que lo interrogaron bajo juramento y lo amenazaron con prohibirle la entrada al país durante cinco años, negándole el derecho a un abogado, restringiendo su comunicación y sin darle alimento.

"Presionen por un sistema que no aliene, intimide y ataque a los extranjeros, sino que por el contrario les dé la bienvenida e incentive a ciudadanos de todo el mundo a seguir invirtiendo y contribuyendo a su hermoso país", solicitó Mosqueda a los ciudadanos estadounidenses. El artista explicó en su comunicado que no hablará con la prensa mientras intenta tramitar su reingreso a Estados Unidos.