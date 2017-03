"Maravilla" Martínez brindará una charla en la provincia

El ex campeón mundial Sergio "Maravilla" Martínez ofrecerá el próximo domingo 12 de marzo una charla motivacional, exhibición y firma de autógrafos en la ciudad Capital, en evento que organiza la Secretaría de Deportes y Recreación de la Provincia, que encabeza el Prof. Maximiliano Brumec,

El ex púgil se presentará en Catamarca para brindar una propuesta que ya llevó por diferentes provincias y ha resultado bastante exitosa. “Los quiero invitar a para el 12 de marzo, vamos a estar en Catamarca haciendo algunas actividades, charlar, interactuar todos juntos sobre la importancia del deporte y la superación personal. Un fuera abrazo, nos vemos en Catamarca. Hasta la victoria siempre” expresó Martínez, al invitar a todos los interesados en participar de la charla.

La actividad de Martínez se desarrollará a partir de las 18.00 en el Centro de Integración e Identidad Ciudadana (CIIC), ex Hotel Sussex, con la charla motivacional y donde contará experiencias personales en el boxeo y aspectos de su vida. La misma será con cupos limitados y estará destinada a deportistas y entrenadores de todas las disciplinas.

Y luego, desde las 20.00 en el Paseo “Gral. Navarro” (La Alameda), dará una exhibición destinada al público en general, además de efectuar firma de autógrafos.

El temario del encuentro prevé: Entrenamiento y autoestima: el efecto anímico del ejercicio a nivel sicológico, la creación de auto imagen saludable y en equilibrio, el trabajo sobre el amor propio y el cuerpo, el establecimiento y logro de metas concretas, el fortalecimiento de la seguridad y la confianza en si mismo, y el ejercicio como herramienta de cambio.

Martínez, cabe señalar, tuvo una campaña profesional de 56 peleas, con 51 victorias (28 por nocaut), tres derrotas y dos empates, y ostentó los títulos mundiales Mediano CMB (2010-2011 y 2012-2014), Mediano OMB (2010), Superwelter CMB (2009-2010) y Superwelter IBO (2003-2004).