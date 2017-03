Los gremios docentes volvieron a rechazar la oferta salarial del gobierno

Esta mañana se realizó la segunda reunión paritaria del sector docente provincial y nuevamente los seis gremios rechazaron la propuesta del gobierno. En el encuentro que se desarrolló por aproximadamente dos horas, el ejecutivo provincial representado por el Ministro de Educación, Daniel Gutiérrez, repitió el ofrecimiento de un aumento salarial del 18% pero esta vez con la posibilidad de sumar algunos adicionales.

A la salida de la reunión la Secretaria General de la Unión de Docentes Argentino (UDA), Nancy Agüero, consideró que la misma fue “una convocatoria mas de las mismas donde no hubo un avance concreto, real. Se sostiene el 18%. Desde la mesa surgen otras alternativas de bonificación por antigüedad, de bonificación por zona” pero opinó que “cuando se habla de supuestos sinceramente es una pérdida de tiempo porque no hay una definición concreta. Esto a nosotros no nos sirve para llevarles a las bases y decirles que se está trabajando en eso”.

La titular de UDAcomentó que en el encuentro también se hizo referencia a si habrá o no descuentos por los días del paro nacional docente del próximo 6 y 7 de marzo a los cuales los gremios que integran la intersindical han adherido y aclaró “Manifiestan que los días de paro nacional no se descuentan”. Por esta razón solicitó a los docentes que “si en sus recibos de sueldos figura un descuento por un paro nacional que se acerquen al sindicato y nos lleven la copia para poder demostrar acá en la mesa que sí efectivamente se están haciendo los descuentos”.

La próxima reunión no ha quedado definida pero los gremialistas expresaron que hay una posibilidad que se realice el próximo viernes pero no está confirmada aún. La razón es que el Ministerio de Hacienda y Finanzas debe realizar una nueva simulación salarial en la cual se tengan en cuenta algunas de las bonificaciones que se podrían realizar para sumar al 18% ofrecido.