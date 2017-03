En estos momentos taxistas y remiseros se manifiestan frente a la municipalidad de la capital en reclamo por el incumplimiento del incremento en la tarifa que comenzaría a regir desde hoy.

El aumento acordado es de $5 en la bajada de banderas pasando de $13 a $18, también se modifica la ficha cada 100 metros, de $1,30 a $1,40.

Amenazan con duras medidas si el intendente Jalil no los atiende y destraba el conflicto. Aseguran que no fueron informados sobre la situación y que hace más de un año que no se incrementa el precio de la tarifa.