Cambios en las posiciones con miras a los cuadrangulares de la Liga A2

La Liga Argentina de Vóley A2 ya se encuentra en su última instancia de la primera etapa del certamen deportivo, y por ende los equipos buscarán terminar lo más arriba posible. Si bien se había hecho un repaso de cómo serían los cuadrangulares de la próxima fase, algunos resultados recientes provocaron cambios en siete equipos. Además, cambiaron dos sedes de los cuadrangulares por el primer puesto actual de Libertad y Monteros.

En la zona A, de los conjuntos catamarqueños, Ateneo, UVT y Estudiantes mantuvieron su posición aunque los de La Plata quedaron a sólo un punto de los de San Juan y se enfrentan en San Juan, este domingo, en el mano a mano por el segundo lugar. En tanto, la victoria de la Selección contra Matanza le dio tres puntos de ventaja sobre dicho equipo e Hispano en la pelea por el cuarto puesto. No obstante, la Menor ya no juega más y tanto a Matanza como a Hispano le quedan dos juegos más.

Cabe mencionar que el “Lobo” mantiene aún la primera posición y cerrara este fin de semana la primera instancia en condición de local ante su clásico rival, Obreros de San Isidro. Con realidades distintas, ambos equipos intentarán terminar de la mejor manera posible en el certamen.

En el cuadrangular de Ateneo, San Lorenzo recuperó el segundo lugar y dejó tercero a Defensores de Viedma quien paso a integrar el cuadrangular que ahora lidera Monteros, tras cosechar el fin de semana pasado cuatro puntos lo dejaron líder de la zona C, luego de un largo dominio de Rosario en esa posición. A ambos le quedan un partido (Central Norte y Villa Dora) y hay tres puntos de diferencia.

Finalmente, en la Zona B, Libertad recuperó la cima de las posiciones con su victoria en Formosa ante Policial, relegando a Rivadavia al segundo puesto y asegurándose en caso de terminar en lo más alto, ser organizador de uno de los cuadrangulares. Mientras que en la zona D, Vélez quedó a un paso de asegurarse el uno, después de sumar seis puntos.

Cómo serían los cuadrangulares por ahora

1A Ateneo | 2D San Lorenzo | 3B Policial | 4C Jujuy Vóley (En Catamarca)

1B Libertad | 2C Club Rosario | 3A Estudiantes | 4D Neuquén (En San Jerónimo)

1C Monteros | 2B Rivadavia | 3D Def. Viedma | 4A Argentina (En Monteros)

1D Vélez | 2A UVT | 3C Villa Dora | 4B Echagüe (En Capital Federal).