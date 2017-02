Rivera dijo apoyará las herramientas legislativa que ayuden a superar la crisis industrial

El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Rivera (F3P), dijo que este año electoral, “lo importante es que los gobernantes no se olviden que el interés general está por sobre cualquier interés sectario y que la gente necesita respuestas todos los días, en salud, educación, seguridad, etc. Este debe ser el eje central de cualquier fuerza política y mientras entendamos eso, seguramente el año electoral será circunstancial”, manifestó.

Al tiempo que ratificó el total apoyo a la Gobernadora (Lucia Corpacci), en relación a las herramientas legislativas que contribuyan o ayuden en temas por ejemplo, como la crisis industrial, cuestión que de acuerdo dijo, es de suma preocupación, como lo es garantizar los 180 días de clases, temas que han sido planteados a la primer mandataria.

En declaraciones radiales desde Belén durante el fin de semana, Rivera se refirió al contexto nacional e indicó que “Catamarca es una provincia del interior que sufre muchas veces las situaciones que sufre el gobierno nacional, que no escapa a esta realidad”.

“Para ser sincero el gobierno nacional, al menos en un principio, no ha generado, o no ha llenado las extractivas del ciudadano argentino porque las medidas que se han tomado siempre, han sido en desmedro del que menos tiene, en desmedro del bolsillo del trabajador”, sostuvo.

Indicó que si a ello se suma “la fuerte crisis que sufren nuestras industrias textiles en el Valle Central, en donde hay empresas que han decidido irse de la provincia, el panorama es complejo y preocupante”.

“Cuando una empresa cierra sus puertas, son cientos los catamarqueños que se quedan sin trabajo y eso aumenta la gran franja que tenemos de desocupados”, manifestó.

“Estamos para colaborar y si el Gobierno necesita alguna herramienta del Poder Legislativo, nosotros estamos para eso, dispuestos a generar la misma, y así se lo hemos hecho saber a la gobernadora”, indicó.

“Es muy difícil sin industria, sin grandes emprendimientos, una proyección de despegue. Lo más importante que nos puede pasar es que se instalen nuevas industrias. Es una situación compleja la que vivimos y esperemos que pronto se pueda revertir. Nosotros (por el F3P), vamos a estar en el lugar que nos necesiten”, apuntó.