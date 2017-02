Continúan las tareas de prevención contra el dengue

El ministerio de Salud a través de la dirección de Vectores y en forma conjunta con la dirección de Atención Primaria de Salud (APS) iniciaron la semana pasada las tareas de control focal en el barrio de las Mil Viviendas de la ciudad Capital. Y continuarán también esta semana.

El trabajo que realizan los agente de salud, en este caso puntual, el control focal de larvas del Aedes aegypti, que consiste en visitar la mayor cantidad de casas y revisar que no haya criadero, y si los hay, proceder a eliminarlos, está enmarcado en las acciones programas en la campaña lucha contra el dengue.

Se recuerda que los trabajos de concientización y las fumigaciones no son eficientes, si existen criaderos del mosquito transmisor de dengue, zika, chikungunya. Por ello, desde la cartera sanitaria se intensificaron las acciones, y no se baja la vigilancia en la de la lucha contra el Aedes aegypti.

Además recomienda extremar los cuidados para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, teniendo en cuenta que Catamarca aún no registro ningún caso de dengue zika, chikungunya en lo que va del 2017.

Finalmente, se informa que a la población en general que los agentes de la brigada de vectores que realizan las tareas de control focal en los domicilios están debidamente identificados.