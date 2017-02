Sigue sin repuntar el consumo en supermercados y almacenes

Tal como habían pronosticado los analistas del consumo, las ventas en los supermercados, autoservicios y almacenes no repuntaron en enero. La tendencia negativa del 2016 continuó durante el primer mes del año que cerró con una contracción del 4.6%, según los datos que maneja la consultora Scentia. En febrero, el panorama sería "similar" o "peor", según estos registros.

Se sumó la confusión generada por el programa Precios Transparentes que lanzó la secretaría de Comercio y que tuvo su correlato en un desplome del "Ahora 12", que fue diseñado originalmente para incentivar la compra de productos nacionales en cuotas. Los datos que están en poder de la Jefatura de Gabinete muestran un marcado descenso en el uso de este programa, repercutiendo muy negativamente en los niveles de consumo en febrero.

El público se mostró desorientado ante el cambio abrupto en la modalidad de compra. La iniciativa de transparentar los precios al contado y reflejar la financiación por el pago en cuotas resulta inobjetable desde lo técnico. Pero en la mayoría de los casos los precios al contado se mantuvieron y subieron en cuotas, causando el efecto contrario al deseado por el Gobierno. El objetivo era mostrar el verdadero precio de los productos cuando se compra al contado (ya sea en efectivo o en una cuota con tarjeta) y explicitar cuál es el costo de comprar en cuotas.

De acuerdo con las mediciones de enero, las diferentes canastas evidenciaron caídas cercanas o superiores al 5%, salvo alimentación y bebidas alcohólicas que cayeron en el orden del 3%. Detrás de esta caída del consumo en todos los canales de venta, el efecto inflacionario se hizo notar: la facturación de los comercios, en enero, fue 25.3% superior a la del mismo mes del año pasado. Mientras que las transacciones se contrajeron en un 2.9%, en promedio.

Osvaldo del Rio, director de Scentia explicó: "Sólo las bocas de cercanía (como Carrefour Express, Market, o Dia, por ejemplo) muestran luego de nueves meses consecutivos de retracción, una leve suba de 0,4%, mientras que las grandes superficies (es decir los súper e hipermercados) no logran cambiar la tendencia y caen un -9,4% ", detalló.

Las cadenas de supermercados confirmaron en enero que la tendencia declinante en las góndolas, al comenzar el 2017, seguía intacta. En algunos casos hablaron de mermas de entre 10 y 15% en volumen. La baja se enmarca en una caída de entre 6 y 8% del poder adquisitivo de la gente en todo el 2016. Algo que, en este primer bimestre, evidentemente continuó frente al aumento de las tarifas, peajes y demás servicios. La gente se resistió –al menos durante este mes- a comprar en cuotas si el precio resultaba superior al contado. "No le podemos exigir al consumidor que compare el costo financiero total de un producto en relación a la inflación esperada para ver si le conviene comprar en cuotas o al contado", explicó un ejecutivo de una gran marca de electrodomésticos.