Del Potro: “Es difícil ganarle a los mejores si no estás al ciento por ciento”

El tandilense apuntó que su revés funcionó “a menos del cincuenta por ciento de efectividad”, lo que fue advertido por su rival para “atacar” sobre esa falencia.

“Tengo que seguir trabajando para mejorar eso. Soy consciente de que si no estás al ciento por ciento contra los mejores, es difícil ganar”, aceptó el mejor tenista argentino de la actualidad, tras despedirse del torneo estadounidense que marcó su debut en la temporada 2017. Del Potro, que desde hoy se ubicará en el puesto 32 del ranking mundial, venció sucesivamente al sudafricano Kevin Anderson (75), al bosnio Damir Dzumhur (79) y al local Sam Querrey (35) antes de caer en semis ante el potente sacador canadiense por 6-3 y 7-6 (6) en una hora y 47 minutos de juego.

“Fui evolucionando durante este torneo, el balance es positivo, gané tres partidos y perdí con el cuatro del mundo en un partido ajustado. Incluso tuve mi chance y no la pude concretar (contó un set point para forzar un tercero), pero para ser el primero de la temporada no está nada mal”, valoró. El argentino volverá a jugar la semana próxima en el ATP 500 de Acapulco y, luego, su calendario seguirá con los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.