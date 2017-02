Un fuerte temporal dejó un muerto y se suspendió la Fiesta de la Vendimia

Una mujer mayor murió en Valle de Uco como consecuencia del fuerte temporal de lluvia y viento que se desató anoche en Mendoza, que azotó gran parte del territorio provincial, provocando la caída de árboles, anegaciones, cortes de energía y que obligó a suspender en pleno acto la Fiesta de la Vendimia.

El Ministerio de Seguridad informó esta mañana acerca de una mujer mayor fallecida en Vista Flores, Tunuyán, a unos 110 kilómetros al sudoeste de esta capital provincial, por la caída de un árbol en el frente de su vivienda.

La misma fuente informó que a causa del temporal se produjo un corte en la Ruta 7 desde Potrerillos, 100 kilómetros al oeste de la capital provincial, en el corredor internacional que conduce a Chile por el Paso Internacional Cristo Redentor, por lo que se pidió no subir a la Alta Montaña hasta nuevo aviso, aunque cerca de las 2 de la madrugada quedó habilitado el Corredor Internacional a Chile, pero se solicitaba circular con precaución.

El intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, informó que la mujer de 65 años, identificada como Yolanda Ortubia, murió cuando un árbol cayó sobre su casa debido a los fuertes vientos y sufrió heridas al quedar aplastada bajo el mismo.

Por su parte, en el Parque Central mientras se desarrollaba la Fiesta de la Vendimia de Capital, las fuertes ráfagas de viento volaron el techo del escenario, por lo que se suspendió el espectáculo, que si bien no causó heridos, generó pánico entre los concurrente cuando se evacuó la zona.

El propio intendente, Rodolfo Suárez, a través de su cuenta de Twitter, informó: “La Vendimia se suspende por el clima. No hay heridos. Evacuen con tranquilidad. Preventores están asistiendo en la zona”.

Otro punto de la Ciudad, que concentraba gran cantidad de público y personal policial, fue el partido amistoso entre River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza, en el Estadio Malvinas Argentinas, en el Parque General San Martín, que pudo finalizar bajo una enorme cantidad de agua caída e importantes ráfagas de viento (terminó 1 a 1 en los 90 minutos y ganó River 5 a 3 en la definición por penales).

Sin embargo, las fuentes consultadas aclararon que la salida del estadio fue caótica, por las zonas anegadas, y la cantidad de ramas caídas.

Desde el Departamento de Contingencias Climáticas se informó que se observaron 308 tormentas potencialmente con caídas de granizo en el radar, principalmente en la zona Sur, con 231 de ellas, por lo que se efectuaron cuatro vuelos del Programa de Lucha Antigranizo en el Oasis Sur y uno en el Oasis Norte-Este.

Muchos sectores de la Ciudad y del Gran Mendoza continúan sin suministro eléctrico, que se suma al corte de agua que ya estaba programado por refacciones en las redes cloacales y de agua potable.

Además, Defensa Civil advirtió que las tormentas volverán este sábado, previstas para las 16, ya que el titular del organismo a nivel provincial, Oscar Pizarro, adelantó que “este sábado volverá a llover, incluso de modo más violento”, evaluando las precipitaciones caídas anoche.

