La conexión móvil en Argentina, entre las más lentas de Sudamérica

La velocidad promedio de conexión a Internet móvil en Argentina (6,78 megabits por segundo) es casi seis veces más lenta que la de Corea del Sur, que con 37,5 Mbps es la más rápida del mundo, y está por debajo de la de ocho países latinoamericanos, según un informe privado que fue cuestionado por las operadoras locales de telefonía celular.

Corea del Sur (37,5 Mbps), Noruega (34,77 Mbps) y Hungría (31,04 Mbps) encabezan la lista de los países con la Internet móvil más rápida del mundo, de acuerdo con la última investigación de la consultora de análisis de datos Open Signal (https://opensignal.com/reports/2017/02/global-state-of-the-mobile-network/), que abarcó el período del 1 de noviembre de 2016 al 31 de enero pasado.

En el reporte se muestra un gráfico con las velocidades de Internet móvil de 87 países, donde Argentina se ubica por debajo de la media, con 6,78 Mbps, debajo de ocho países latinoamericanos.

En tanto, Venezuela (3,45 Mbps), Filipinas (3,33 Mbps) y Costa Rica (2,69 Mbps) registran las velocidades más lentas.

Para realizar el reporte, se tuvo en cuenta la actividad de 1.095.667 usuarios que llevaban instalada en sus dispositivos la aplicación de Open Signal, la cual le permite realizar las mediciones de forma directa, bajo condiciones normales de uso.

"Definimos la velocidad total como la conexión de datos móviles promedio que experimenta un usuario en base tanto a las velocidades y disponibilidad de las redes 3G y 4G de un país", detalló Open Signal, y precisó que "las medidas de velocidad totales varían considerablemente de un país a otro, dependiendo de su particular etapa de desarrollo de sus tecnologías 3G y 4G".

Consultadas por Télam, Movistar y Personal negaron que la velocidad de conexión sea tan baja como señaló el reporte, mientras que desde Claro prefirieron no hacer declaraciones sobre el tema.

Un vocero de Movistar prefirió, respecto de la red 4G, "no hablar de velocidades promedio, ya que la misma depende de muchos factores externos a la red (tales como, la densidad de la población conectada, los horarios, la ubicación geográfica, etc. ) en la que se hace la medición".

"Sí estamos en condiciones de afirmar que la velocidad de la red 4G de Movistar es muy superior a la publicada por Open Signal", resaltó.

"Argentina continúa teniendo muy poco espectro comparado con países de la región, muy inferior al nivel recomendado para las necesidades existentes para el futuro", afirmó la empresa, y agregó que "existe 90MHZ para el despliegue de servicios móviles (3° y 4° generación) que no están asignados a ninguno de los operadores. Lo que implica un desperdicio de un recurso fundamental para el desarrollo de las comunicaciones móviles".

Movistar también reportó que "según estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para el año 2015 se recomendaba que los países dispusieran de 1.300 MHz para servicios móviles". En este sentido, añadió que "a mediados de 2016, Argentina cumplía con el 31% de la recomendación, según un estudio de 5G Americas"

"Es decir, el país disponía de 403 MHz para móviles. Para 2020, la UIT recomienda 1.720 MHz. A partir de la mudanza de servicios, el país podría acercarse a la recomendación internacional en caso de subastar ese espectro", continuó.

En tanto, desde Personal indicaron que la "velocidad promedio de navegación por cliente 4G es de 19 megas. Mientras que el consumo mensual es 1.7 GB, más de un 125% respecto a clientes 2G/3G".

"Quienes ya son usuarios 4G, están experimentando velocidades muy superiores a las actuales redes 3G, generando una experiencia de calidad", manifestó una vocera, y recordó que el despliegue de 4G en el país "recién ha superado su segundo año".

Al igual que Movistar, Personal que el espectro que se disponía para la telefonía móvil resultaba escaso, y que la calidad de servicio experimentada por sus clientes se había deteriorado producto del incremento exponencial de uso de datos en movilidad.

Por otra parte, el informe de Open Signal también destacó que el Wifi permanece como una tecnología importante en el sistema de comunicaciones móviles, a pesar de la extensión del 4G en el mundo. De hecho, en 38 países los usuarios de smartphones pasan más tiempo conectados al Wifi que a las redes de su celular.

En este sentido, Holanda encabeza la lista de los países con mayor porcentaje de tiempo que los usuarios están conectados a un punto de acceso Wifi, con 68,53%. Le siguen China, 65,42%, y Alemania, 61,44%. Argentina registra un 53,65 %.

En tanto, los africanos Camerún, Ghana y Nigeria apenas llegan al 10% y representan los porcentajes más bajos de la lista.

Según el informe, Holanda también tiene una de las velocidades de Internet móvil más rápida del mundo (25,71 Mbps), lo que muestra que disponer de una buena conexión 3G o 4G no conduce necesariamente a evitar el Wifi.

