No habría descuentos por el paro docente

Los gremios docentes nucleados en la intersindical anunciaron que se sumarán al paro nacional de los educadores que reclaman por la apertura de la paritaria nacional. Por esta razón, independientemente de lo que suceda con las negociaciones a nivel local, las clases no comenzarían el próximo 6 de marzo como estaba previsto debido a que el paro está estipulado para esa fecha y se prolongará por 48 horas.

Sobre la posibilidad de una conciliación obligatoria para garantizar el inicio de la actividad en las aulas se expresó el Ministro de Educación de la provincia, Daniel Gutiérrez, quien sostuvo“Nosotros esperamos que la Nación efectivamente convoque a la paritaria nacional, que lo haga el Ministro Bullrich porque eso va a contribuir a destrabar y a tranquilizar esta efervescencia que se ha generado y nosotros evaluaremos en la provincia que es lo que podemos hacer. Por lo pronto trataremos de cerrar nuestra paritaria, que es como nuestra primera obligación, y después todo lo que tengamos a nuestro alcance acá y en Nación para que efectivamente el 6 de marzo estén todos los chicos en la escuela”.

Una de las herramientas utilizadas por la cartera educativa provincial el año pasado para combatir las medidas de paro anunciadas por los diferentes gremios docentes fue la aplicación de descuentos a los maestros que adherían a las medidas de fuerza. Sin embargo en esta oportunidad el Ministro Gutiérrez estaría dispuesto a dejar de lado la represalia que siempre justificó en base a la interpretación de un fallo de la Corte de Justicia provincial que citaba y resumía con la frase “Día no trabajado, día no pagado”.

“Nosotros lo vamos a evaluar (a los descuentos). Nosotros acompañamos en algún punto el origen de esa medida que es la necesidad de la paritaria nacional, queremos que la Nación acompañe a las provincias, particularmente a la nuestra, para que no haya mayor desigualdad salarial entre los docentes de la Argentina. Ya hemos dicho también que las provincias tienen muchas desigualdades en sus recursos y eso hace que las propuestas que podemos hacer son bastantes diferentes y nos parece que tiene que haber una decisión nacional de tratar de equiparar salarios y de asistir a las provincias que no los podemos pagar. De modo tal que la evaluación de la posibilidad de descuento y demás está vinculada con esta convicción que tenemos nosotros de que efectivamente debe convocarse a la paritaria nacional” argumentó.