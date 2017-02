El miércoles se entregarán chequeras del Boleto Estudiantil Gratuito

A partir del próximo miércoles 1 de marzo, se realizará la entrega de las chequeras del Boleto Estudiantil Gratuito para todos los beneficiarios que no tuvieron la oportunidad de empadronarse oportunamente en el mes de septiembres del año pasado o para aquellos que quieran contar con el beneficio por primera vez según lo informó el ministerio de Servicios Públicos y la Dirección de Transporte de la Provincia.

Los alumnos que deseen acceder a la ayuda, deberán presentarse en las Unidades de Gestión Sube (UGS) con el certificado de inscripción del establecimiento educativo correspondiente al ciclo lectivo 2017 y la fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

En el lugar se les entregará una chequera de papel como se venía llevando adelante años anteriores hasta que se pueda solicitar toda la documentación requerida de manera que sean empadronados y se traslade el beneficio de papel directamente a la tarjeta SUBE.

Las UGS habilitadas para tal fin son:

• Planta alta de la Terminal de Ómnibus en el horario de 8 a 13 y de 14 a 19,

• Pabellón Nº 12 del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE),

• Casa de la Cultura en el horario de 8 a 13

• Residencia Universitaria "Abuelas de Plaza de Mayo”, de 8 a 13

• Oficinas de Acción Social de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú

Aquellos estudiantes empadronados que por algún motivo no pudieron realizar el trámite en el momento correspondiente porque no se presentaron o no pudieron ser atendidos, serán alcanzados también por la entrega de la chequera.