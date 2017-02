Especialistas rechazaron bajar la edad de punibilidad

Efectivamente, frente a las aisladas y escasas siete opiniones que no se apoyaron en serios y verdaderos diagnósticos sino en impresiones y posiciones exclusivamente personales, más de treinta expertos en la temática –desde integrantes de organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos hasta referentes de variados sectores de la política y autoridades provinciales y de organismos públicos– brindaron

argumentos jurídicos así como datos empíricos que reflejan que la disminución de la edad de punibilidad no solo constituye una medida regresiva en materia de derechos –y por tanto contraria a la Constitución nacional– sino una iniciativa manifiestamente inútil para abordar la situación de los niños en conflicto con la ley penal.

En este sentido, se pronunció UNICEF, Defensoría General de la Nación, Procuración Penitenciaria de la Nación, Asociación de Pediatría Argentina, el Ministerio de Seguridad de La Pampa, La Subsecretaría de Justicia y Seguridad de Neuquén, la Oficina de Apoyo a

la Justicia Penal Juvenil del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Secretaría de la Niñez y Familia de Córdoba, Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe, el Observatorios de Jóvenes y Adolescentes de la Universidad de Buenos Aires, entre otros.

Desde la Asociación Pensamiento Penal esperamos que el gobierno nacional honre la vocación de diálogo así como el compromiso

asumido antes de promover la convocatoria, y envíe un proyecto de ley al Congreso de la Nación que dé cuenta del consenso alcanzado en las mesas de trabajo en punto a que no debe ni puede reducirse la edad de punibilidad.