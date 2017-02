EC SAPEM: Suspension de servicio programado dia Domingo 26/2 Chumbicha

FECHA: DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2017

HORARIO: ENTRE 07:00 Y 12:30 HORAS



SOLICITADO POR: TRANSNOA / BROCA S.R.L. /EC SAPEM

DISTRIBUIDOR/S: ALIMENTADOR CHUMBICHA 33kV

ALIMENTACION: E.T. PANTANILLO

MOTIVO: CONEXIÓN LMT 13,2kV DESDE NUEVA E.T. CHUMBICHA - MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA EN LINEA DE MEDIA TENSION 33/13,2kV POR RUTA NACIONAL 38.

ZONA EN MT: DESDE RECONECTADOR AUTOMATICO 33kV PANTANILLO HASTA CHUMBICHA AFECTANDO REBAJES: COLONIA NUEVA CONETA (2), E.T. MIRAFLORES, REBAJE COLONIA DEL VALLE, E.T. HUILLAPIMA, REBAJE CAPAYAN, E.T. CHUMBICHA.

USUARIOS SINGULARES:

ESCUELA AGRO TÉCNICA, POLICÍA CAMINERA, PENITENCIARIA

DIFERIMIENTOS AGROPECUARIOS, Y CAMPOS UBICADOS SOBRE RUTA NACIONAL N°:38 DESDE PARQUE INDUSTRIAL HASTA LA LOCALIDAD DE CHUMBICHA.

USUARIOS RESIDENCIALES:

LOCALES COMERCIALES Y USUARIOS RESIDENCIALES, ANTENAS TELEFONICAS, POSTAS SANITARIAS, POZOS DE AGUA UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE MIRAFLORES, HUILLAPIMA, CAPAYAN, CHUMBICHA, ETC

