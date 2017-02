Recomendaciones para evitar casos de psitacosis

El Ministerio de Salud de la provincia se encuentra trabajando en la prevención y detección de posibles casos de psitacosis. Por ello a través del departamento de Zoonosis se recomienda a la población, y en especial a quienes tienen aves en cautiverio, extremas los hábitos de higiene y cuidados.

Por ellos se recomienda estar atentos a la aparición de síntomas respiratorios, limpiar diariamente la jaula en la que habitan las especies y no permanecer largos períodos en habitaciones cerradas donde haya aves, entre otras indicaciones preventivas. Ante la aparición de síntomas dirigirse al centro de salud u hospital más cercano a su domicilio a fin de realizar la consulta pertinente.

La psitacosis es una infección respiratoria aguda y generalizada, producida por una bacteria, Chlamydophila psittaci, que se encuentra en las secreciones de pájaros infectados como loros, cotorras, papagayos, canarios y palomas, los que le transmiten la infección a los humanos.

Cuando están enfermas, las aves eliminan la bacteria al medio ambiente a través de secreciones oculares, excrementos secos, secreciones respiratorias y polvo de las plumas. Al secarse, estas secreciones permanecen en el aire y son aspiradas por las personas, que de esta forma se infectan.

Si bien la enfermedad suele ser leve o moderada, a veces puede ser grave, especialmente en los adultos mayores y ancianos que no reciben tratamiento.

Medidas preventivas para el mantenimiento de aves en cautiverio

• Limpiar diariamente el piso y toda superficie de la jaula o alrededores en contacto con la materia fecal de las aves. Siempre humedecer previamente con soluciones desinfectantes (2 cucharadas de lavandina diluidas en un litro de agua) para evitar la producción de aerosoles de las deyecciones resecas.

• Evitar todo tipo de stress en las aves, respetar el espacio vital de cada ave, alimentarlas correctamente y ubicarlas en lugares aireados.

• No permanecer largos períodos en habitaciones cerradas donde haya aves.

• Aislar las aves recién adquiridas por 30-45 días, realizarle un diagnóstico directo o indirecto. Iniciar un tratamiento, antes de agregarlas al grupo.