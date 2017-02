Cómo participar de la Fiesta Nacional del Poncho

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho se realizará desde el 14 al 23 de Julio de 2017 en el Predio Ferial Catamarca. La misma, es la Fiesta de invierno más grande de la Argentina y congrega a más de 750 artesanos, que provienen de las 24 provincias argentinas y de diversos países de Latinoamérica.

Las inscripciones para artesanos de Catamarca se abrirán a partir del 1 de marzo y finalizarán el 30 de junio.

Por otro lado los artesanos de otras provincias o países participan por invitación, debiendo postularse hasta el 10 de marzo aquellos que deseen participar por primera vez y en caso de haber participado anteriormente deberá aguardar hasta el 1 de abril, fecha en la que se enviarán las invitaciones a quienes la Comisión de Admisión seleccione e invite para la edición 2017.

La Feria Artesanal estará organizada en 4 sectores bien diferenciados y destinados a la exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos, manualistas y productores quienes participan sin intermediación alguna.

Sector Artesanías: Este sector está conformado por artesanos independientes cuya participación está organizada de acuerdo a 13 rubros que contempla la feria. Para su exposición se ubican en los pabellones Peregrina Zárate y Aldacira Flores de Andrada.

Sector Institucional Artesanal: El sector institucional será destinado a representantes de organizaciones públicas y privadas afines a la artesanía tales como representantes de Ferias y Fiestas populares nacionales y provinciales, Mercados Artesanales, Asociaciones de Artesanos, Delegaciones Provinciales y Municipales, ONGs, entre otras. Se ubican en el Pabellón Institucional Artesanal.

Sector Manualidades: Este sector será destinado exclusivamente a manualistas locales y que participan en una carpa con capacidad para 54 stands.

Sector Productos Regionales: Este sector será conformado por productores locales únicamente, allí se expondrán y comercializarán productos de planificación, dulces, confituras, repostería, vinos caseros y artesanales, licores y aguardientes, aceites y especias. Este sector se conforma por dos carpas de 54 stands cada una.

Por mayor información de los requisitos y condiciones para participar ingresa a www.artesanias.catamarca.gob.ar , o enviar un mail a feriaartesanalponcho@gmail.com, o llamar al 4437598 de 8 a 13hs.

Por su parte, el director de Industrias Culturales de la Secretaría de Estado de Cultura, Víctor Hugo Uriarte dijo que, “acompañamos en esta exposición artesanal con el “Poncho Diseño” que es una cuestión más puntual, si bien no se aleja de lo autóctono, no escapa de la tarea de manualidades y cumple la actividad de confección de carteras, alhajas, ropa; es decir no son elementos puramente artesanales donde se puede usar trabajo con maquinarias”, explicó.

“La inscripción está abierta desde el 1 al 30 de marzo con lo cual interviene un jurado integrado por una persona en representación de industrias culturales y dos personas que representan al sector de innovadores que trabajan este tipo de elementos. La idea es tener a mediados de abril definido los cupos en el salón de diseño que se va mantener en el lugar donde estuvo el año pasado, que es la parte final del primer cuerpo del salón de espectáculos y vamos a evaluar la cantidad de diseñadores para ampliar a algún otro espacio”, señaló Uriarte.