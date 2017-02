Alario: “Decidí quedarme un tiempo más en River”

El delantero Lucas Alario confirmó ayer que tomo la decisión “de seguir un tiempo más” en River, tras rechazar una oferta de un equipo de China que pretendía contratarlo. “La decisión que he tomado es la de quedarme, de seguir un tiempo más en River” dijo.

“El día de ayer no fue fácil para mí sabiendo que se hablaba hace semanas de este tema, pero solo pensé en mí y en mi recuperación”, reveló. En declaraciones formuladas al sitio oficial de River, Alario manifestó luego: “Fue une decisión de vida y la tomé por lo que sentí. Lo hable con mi familia y quiero agradecerle al club que confió en mí y donde gracias a Dios las cosas un poco bien me salieron”.

“También agradecerle a los hinchas por el cariño que me demostraron y por el respeto, a mis compañeros actuales y a los que se fueron, al cuerpo médico y al cuerpo técnico (encabezado por Marcelo Gallardo)”, expresó. Además Alario habló de su recuperación y dijo: “No me gusta mirar de afuera a mis compañeros, pero estoy mejor” señaló el delantero.

“Empecé a correr en cancha de a poco y con paso firme para no tener otro inconveniente más adelante” comentó Alario en la charla. “Tengo las mejores expectativas de que empiece el torneo, esperemos que pronto arranque y después estar a la altura de la Copa Libertadores”, remarcó.

Por parte ayer por la mañana, el plantel profesional de River realizó el último entrenamiento previo al viaje a Mendoza, en donde hoy enfrentará a Independiente Rivadavia, en otro amistoso antes del inicio del campeonato de la AFA.

La jornada en River Camp comenzó con una entrada en calor. Luego, los futbolistas se dividieron en dos grupos y realizaron ejercicios físicos y actividades tácticas. Por otro lado, Lucas Alario, Luis Olivera, Zacarías Morán Correa y Denis Rodríguez se movieron de manera diferenciada.