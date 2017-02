Insólito asueto administrativo en la EC SAPEM

Parece ser el que el feriado de Carnaval, la fiesta pagana más antigua de la humanidad no les alcanza. En efecto, como es público, el lunes y martes de la semana próxima son feriados nacionales, pensados como antesala de la cuaresma que comienza el miércoles de cenizas, al día siguiente, tiempo litúrgico de 40 días que la Iglesia impone a los fieles como tiempo de preparación a la Semana Santa y a la Pascua de Resurrección.-

No hay forma de evitar las suspicacias. Arreglar las oficinas justo el viernes anterior al fin de semana de Carnaval es lisa y llanamente una tomada de pelo a los ya sufridos usuarios del servicio eléctrico, a quienes tienen que hacer trámites o directamente a las industrias y empresas que están esperando una conexión que no llega nunca y que es vital para su funcionamiento.

Remodelar el salón es una excusa pueril cuando coincide con un fin de semana largo. Los salones pueden remodelarse los fines de semana o los días hábiles en horas de la noche, pero interrumpir la atención al público y la administración de una empresa de servicios públicos tan necesaria en la vida de los ciudadanos durante un día hábil es cuanto menos, una falta de respeto a los usuarios, sobre todo por ser una empresa que esta largamente en deuda con la gente, que más que disfrutarla, la debe padecer.

Mientras usted señor o señora sigue desarrollando sus tareas habituales, los integrantes de la EC SAPEM ya están disfrutando su “merecido” descanso que a diferencia del resto de los catamarqueños de a pie, será de cinco días corridos y no de cuatro como el común de la gente.

Y no es la primera vez que sucede, en otras oportunidades y con otras excusas también han alargado los feriados largos.

Sería importante para la comunidad que algún día comiencen a trabajar como una empresa seria.