País: Los Docentes harán paro el 6 y 7 de Marzo

Ayer, los principales gremios docentes, tanto públicos como privados, anunciaron un paro nacional de 48 horas para el 6 y 7 de marzo. Rechazando la oferta salarial del 18% propuesto por el Gobierno y que se deje en manos de los gobernadores la discusión de los salarios con los maestros.

De esta manera, las clases no comenzarían el 6 de Marzo en el país como estaba previsto en el calendario escolar. La decisión fue anunciada por la secretaria general del principal gremio de la educación del país, Ctera, Sonia Alesso, quien estuvo flanqueada por los titulares del sindicato docente bonaerense Suteba, Roberto Baradel, y Eduardo López, por UTE, los maestros de la ciudad de Buenos Aires.

La Unión Docentes Argentinos (UDA) ratificó un paro nacional de 48 horas en el inicio del ciclo lectivo, previsto para el 6 de marzo, y advirtió que evalúa otras medidas de fuerza tras la decisión del Gobierno de no convocar a la paritaria federal. El gremio docente privado Sadop informó que hará huelga y movilización.



En nuestra provincia, el ministerio de Educación ofreció un incremento salarial del 18 por ciento y los gremios pidieron un aumento salarial del 40 por ciento, las partes reconocen que se encuentran lejos de alcanzar un acuerdo. "Lo que estamos muy lejos de alcanzar algún arreglo salarial y no están garantizado el normal inicio de las clases el próximo 6 de marzo", señaló el titular del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación de Catamarca (Suteca), Juan Godoy. Los gremios locales apoyan la medida nacional y no iniciarán el ciclo lectivo el día 6 de Marzo, al rechazar también la oferta salarial del Gobierno. Se suman ATECA, SUTECA, UDA, SADOP y SIDCA.