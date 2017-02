Fiambalá lanzó su cartelera para los Carnavales 2017

Desde la Municipalidad de Fiambalá, a cargo de la intendente Roxana Paulón, difundieron la cartelera para los carnavales 2017. Los festejos se realizarán desde mañana Sábado hasta el día Martes y son auspiciados por Liex S.A., la Municipalidad de Fiambalá, el Departamento de La Juventud y la Dirección de Deportes.

Entre las actividades se destacan el concurso de murales, shows musicales, competencia de murgas, quema del Puyai, sorteos, campeonatos de fútbol e importantes premios.



Sábado 25:

• Murales (Arte Urbano)

1º Premio: $10.000 y un contrato con la empresa Liex S.A.

2º Premio: $5.000



Domingo 26: “MEGA SHOW BAILABLE”

• Apertura del Carnaval Club Racing 22 hs. Con la actuación de Los Amantes, El Agite, Comparsa y Murga “Fuerza Joven” (40 integrantes) y la Banda de Música Municipal.

La entrada será un alimento no perecedero o un elemento de higiene y/o insumos farmacéuticos.





Lunes 27:

• Actuarán Tinku Marca, Tito Nieva.

• Competencia de murgas de los barrios. Premio al 1º puesto: $3.000

• Quema del Puyai

• Gran cierre: Exequiel Olmos.



Martes 28:

• Campeonato de Fútbol 5 en cancha Divelball. Categorías: Sub. 10-11/ Sub. 12-13/ Sub. 14-16.

Premios para cada categoría: 1º $2.500

2º $1.500

3º $1.000



Para Inscripciones y mayor información dirigirse a la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social.



Fuente: El Abaucán Digital