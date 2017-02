El "Sagrado" recibe esta noche al invencible Talleres de Tafí Viejo

Esta noche desde las 21.00, el “Sagrado” afrontará una nueva fecha en calidad de local, ya que recibirá al puntero e invicto Talleres de Tafí Viejo. El partido se llevará a cabo en el estadio “Puyuyo” Sánchez y contará con el arbitraje de Daniel Saravalli y Javier Puch, respectivamente.

El cotejo no será nada fácil para los conducidos por Carlos Cáceres que no logran remontar en la competencia, donde marchan últimos en la tabla de posiciones. Vale mencionar que viene de perder en s última presentación ante Amancay por 65 a 79.

Sin lugar a dudas, el objetivo de Hindú será complicar el juego y no permitir que su rival establezca grandes diferencias en el marcador. Deberá estar atento y sacar provecho al máximo de las oportunidades que se le presenten para sumar favorablemente.

Por su parte, el elenco taficeño jugó 17 partidos, los gano a todos ellos y es el único invicto en la zona, por lo que ha se convertido en invencible y se mantiene firme en el primer puesto de la tabla con 37 unidades. En su último compromiso goleó a Unión Orán por 103 a 67.

Los conducidos por Mario Vildoza, querrán seguir mostrando su buen juego y un funcionamiento ordenado que hace que tengan una gran campaña en la categoría. Hindú deberá trabajar mucho para debilitar a este fuerte rival.

Es importante destacar que Olimpia será el próximo rival de Talleres de Tafí Viejo. El encuentro se jugará el 3 de marzo.