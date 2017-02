Las ternas arbitrales y programación de los catamarqueños en el Federal C

En la zona 6 se dará una particularidad, rozando la polémica, en el encuentro entre los chacareros, Independiente de San Antonio y Villa Dolores, la terna será capitalina. Los mismos serán Jerónimo Toledo, los asistentes, Omar Vaquel y Carlos Morcos.

En el otro encuentro de la zona 6, entre los de la capital, Independiente de la primero de mayo y el Americo Tesorieri, el árbitro será Oscar Rivero. Los asistentes serán Juan Rivero y Cesar Morcos.



La programación completa:

Zona 3

Domingo 26

(C) OBRERO RECREO RECREO vs. (C) SAN MARTIN RECREO RECREO 26/02/2017 18:00 Árbitro: CANO FEDERICO EXEQUIEL VALLE VIEJO Asistente 1: BAIGORRI MARIO ALBERTO VALLE VIEJO Asistente 2: AGUERRO EZEQUIEL AUGUSTO VALLE VIEJO.

Zona 4

Domingo 26

(C) ARGENTINO TRH TERMAS DE RÍO HONDO vs. (C) LAVALLE ALIJILAN ALIJILAN 26/02/2017 17:30 Árbitro: TORRES CRISTIAN LUIS FRÍAS Asistente 1: CANEVARO RAUL ALBERTO FRÍAS Asistente 2: SARACHO LEONARDO FRÍAS.

Zona 5

Domingo 26

(C) DEP. LA PAZ TINOGASTA vs. (C) PROGRESO T TINOGASTA 26/02/2017 17:00 Árbitro: SILVA CASTAÑO JOSÉ SEBASTIAN TINOGASTA Asistente 1: LÓPEZ RAÚL HÉCTOR TINOGASTA Asistente 2: CASTILLO MOLAS RAMON ATILIO TINOGASTA.

Libre: Racing (Belén).

Zona 6

Sábado 25

(C) SP VILLA DOLORES V.V VALLE VIEJO vs. (C) INDEPENDIENTE V.V. VALLE VIEJO 25/02/2017 17:45 Árbitro: TOLEDO JUAN JERONINO CATAMARCA Asistente 1: MORCOS CARLOS ROLANDO CATAMARCA Asistente 2: VAQUEL OMAR ALBERTO CATAMARCA.

Domingo 26

(C) INDEPENDIENTE CAT CATAMARCA vs. (C) AMERICO TESORIERI CAT CATAMARCA 26/02/2017 17:45 Árbitro: RIVERO OSCAR ALBERTO CATAMARCA Asistente 1: RIVERO JUAN ALEJANDRO CATAMARCA Asistente 2: MORCOS CESAR RENE CATAMARCA.

Zona 7

Domingo 26

(C) SP ACONQUIJA ANDALGALÁ vs. (C) TIRO FED Y GIM ANDALGALÁ 26/02/2017 17:30 Árbitro: ALDECO JESÚS MARÍA VALLE VIEJO Asistente 1: PALAVECINO ADRIAN ALEJANDRO VALLE VIEJO Asistente 2: ROLDAN JAVIER NERI VALLE VIEJO

Libre: Sportivo Villa Cubas (Catamarca).