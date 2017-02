Jorge González: “Hay una situación de desesperanza total”

En diálogo con LA UNIÓN el Secretario General de la Asociación Obrera Textil (A.O.T), Jorge González, se refirió a la situación por la que atraviesa el sector de la industria textil que en la provincia ha mostrado, desde un tiempo a esta parte, que atraviesa por una fuerte crisis.

El martes próximo pasado se conoció que la empresa textil Yersiplast volvió a tomar la decisión de suspender a prácticamente todos los operarios que se desempeñan en la planta. “Desgraciadamente tuvimos que firmar una nueva suspensión de 30 días para los compañeros que va acompañada con algunos días de vacaciones que se le debe a la gente. Estos obreros cobraran entre un 60 y un 70 por ciento de su salario caído, lamentablemente mas no se pudo conseguir” informó González quien, además, explicó que la medida alcanza a los 20 trabajadores que sobreviven en la fábrica que supo tener en su momento 120 empleados. “Los galpones y prácticamente la fábrica están para la venta. Desgraciadamente es una situación en la que vemos y estamos seguros que no tiene vuelta” sentenció.

Más allá de la preocupación por el momento que atraviesa Yersiplast, el gremialista indicó que todo el sector textil se encuentra golpeado por la crisis económica y que, por ello, “hay una situación de desesperanza total”.

Ante la consulta de si Alpargatas Textil, otra de las firmas que aplicaron suspensiones y retiros voluntarios, podría seguir el mismo destino de Yersiplast, González indicó “Yo no quiero afligir a nadie pero tampoco le voy a mentir a nadie. Alpargatas es una de las firmas que no ha invertido en maquinaria y que no ha invertido en repuestos. Una empresa que no invierte en maquinaria nueva, que no es competitiva no hay dudas de que tiene una muerte lenta. Esto, desgraciadamente, es así”.