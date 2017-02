Gigliotti se suma a Independiente

“Cuando supe el interés de Independiente me puse ansioso y me ayudó mucho la demora en el reinicio del campeonato en la Argentina, así podré empezar de cero”, dijo. “Tenía ganas de volver al fútbol argentino, lo extrañaba. En China, si bien la liga está creciendo, no es tan profesional todavía. Estoy contento por la decisión que tomé. A mi edad no buscaba algo de cinco meses para ser vidriera e irme. Todo se resolvió mejor de lo que yo creía”, declaró.

Tras su arribo, Gigliotti aprobó la revisión médica y desde hoy se sumará a los entrenamientos de Independiente.