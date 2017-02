“Me parece que va a ser una elección como la de AFA hace un año atrás”

La unidad de los dos sectores que pugnan por la regional Catamarca de la Confederación General del Trabajo (CGT) está cada vez más lejos de lograrse. Es que luego de varias reuniones de la Comisión de Enlace designada para lograr un acercamiento entre los dos grupos finalmente no se llegó a un acuerdo por lo que la oposición a la actual conducción pedirá la celebración de elecciones para elegir la futura Comisión de la central obrera en la provincia.

Uno de los referentes de Compromiso Catamarqueño es el Secretario del SOEM Capital, Walter Arévalo, quien criticó al actual oficialismo de la CGT. “Nunca hubo intención desde el otro sector de querer arribar a la unidad de todos los gremios que hay en la provincia. Hay un sector que sigue queriendo estar con las viejas prácticas de la CGT que no representa a todos los gremios” aseveró el gremialista.

El representante de los trabajadores municipales de la capital lamentó que no se haya llegado a un acuerdo porque “el costo de la no unidad en Catamarca no la pagan los dirigentes sindicales, lo va a pagar el movimiento obrero”. A su vez tildó de incoherentes a sus oponentes por buscar la unidad pero proponer al mismo tiempo un unicato en el que, además, las tres secretarías principales también queden en manos de los gremios agrupados en el oficialismo.

Ante esta situación anticipó que desde el sector que integra van a solicitar elecciones pero advirtió sobre algunas irregularidades existentes. “No podemos ni conformar el padrón de los gremios confederados, nosotros tenemos conocimiento de que son 47. Desde el sector de ellos dicen que son 52 pero si nosotros somos 26 y ellos salen diciendo que son más de 35 gremios, y todavía siguen sumando, me parece que va a ser una elección como de la AFA hace un año atrás” opinó.

Por las diferencias en la conformación del padrón el gremialista comentó “Tuvimos una reunión con el encargado del Ministerio de Trabajo de la Nación y le pedimos que pasen el listado de los gremios confederados con el listado de los que están con certificación de autoridades porque sabemos que muchos no llamaron a elección de autoridades desde hace mucho. Hay gremios que están con mandatos vencidos, gremios que están representados por interventores así que todo esto va a entrar en juego y creemos que es necesario hoy una elección”.

Por último Arévalo explicó que es lo que sucederá luego del proceso eleccionario. “Si desde nuestro sector ganamos van a quedar las secretarias para que las ocupen los otros sectores. Nosotros no vamos a mendigar una secretaría, si perdemos nos retiraríamos. Eso de que el que pierde acompaña es una mentira política y nosotros no nos basamos en la hipocresía de la vieja dirigencia sindical y menos de la política” sentenció.