De clasificar primero, Ateneo será local en la instancia cuadrangular de la Liga A2

Se acerca el final de la fase regular de la Liga A2 y ya comienzan a delinearse los favoritos de cada zona aunque todavía no hay ningún puesto definido. A continuación, como serían hoy los cuadrangulares que se jugarán entre el 17 y 19 de marzo y que determinarán los ocho mejores de la temporada.

Si hoy finalizara la fase regular, Ateneo sería uno de los organizadores y si bien todavía no se aseguró el uno, está muy cerca ya que le lleva cuatro puntos al escolta. Los conducidos por Matías Di Fulvio se mediran el próximo sabado 4 de marzo ante Obreros de San Isidro donde buscarán sentenciar su liderazgo en la zona y quedarse con el primer puesto de las posiciones.

Cabe mencionar que en la zona A se viene una gran definición en la pelea por el cuarto clasificado ya que Matanza, Hispano y la Selección están empatados con 10 puntos, mientras que UVT y Estudiantes luchan por ser el escolta de Ateneo.

En caso de clasificar segundo, se medirá con el primero de la zona D, tercero de la C y cuarto de la B.

Hasta el momento, los que ya están clasificados a los cuadrangulares, además de Ateneo, Rivadavia, Rosario y Vélez (los cuatro punteros), son: UVT, Estudiantes, Libertad y Monteros.

Finalmente, si la fase regular finalizará hoy, los cuadrangulares quedarían establecidos de la siguiente manera:



1A Ateneo | 2D Def. de Viedma | 3B Policial | 4C Jujuy Vóley (En Catamarca).

1B Rivadavia | 2C Monteros Vóley | 3A Estudiantes | 4D Neuquén (En Villa María).

1C Club Rosario | 2B Libertad | 3D San Lorenzo | 4A Banco Hispano (En Rosario).

1D Vélez | 2A UVT | 3C Villa Dora | 4B Echagüe (En Capital Federal).