Días cruciales para Alario por la oferta de un club de China

Abel Alario -padre del jugador- reconoció en diálogo con TyC Sports que “la oferta es importante y él está al tanto, pero no debe ser fácil vivir allá, hay que pensarlo mucho. Si me preguntás a mí, yo prefiero Europa, pero la decisión la tomarán Lucas y su representante”.

La cláusula de rescisión de Alario es de 18 millones de dólares sobre el 60% del pase que le pertenece a River, ya que el otro 40% es de Colón aunque el 20% de esa fracción es de San Lorenzo de Tostado, club donde se inició.

River compró al delantero santafesino en dos pagos y abonó 20 millones de pesos. Si no lo vende hasta junio de 2018, River le tiene que pagar a Colón 1.800.000 de dólares por el 40% del pase, mientras que si lo vende antes tiene que pagar el porcentaje de la venta, aunque todavía no está estipulado.n